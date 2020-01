Sindaco Colleferro a Costa: si procede con chiusura discarica (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Chiedo al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, di continuare sulla strada intrapresa assieme al governatore Nicola Zingaretti con la bonifica della Valle del Sacco. Siamo Sito di Interesse Nazionale per l’inquinamento ambientale, abbiamo fusti tossici, cementifici, centrali elettriche, inceneritori dismessi, e la piu’ grande discarica del Lazio. Tutto cio’ in uno dei piu’ piccoli territori comunali della regione. Il tempo e’ scaduto e il 16 gennaio tutta la nostra comunita’ sara’ davanti ai cancelli della discarica per festeggiarne la chiusura, dopo 26 anni di piena attivita’.” “Le inadempienze della sindaca di Roma, Virginia Raggi, non possono ricadere sugli abitanti di Colleferro. Spero che il ministro tenga la stessa posizione espressa dalla Regione Lazio nell’ordinanza che conclude i ... Leggi la notizia su romadailynews

