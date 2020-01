Previsioni Meteo: intense gelate mattutine e tanto freddo, fino a -11°C in Appennino. Locali nubi e qualche pioggia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Anticiclone sempre regista del tempo sul territorio italiano anche per oggi, con massimi di pressione verso le aree centro-orientali un po’ tutte, dove splenderà il sole e i cieli saranno in prevalenza sereni. Tuttavia, un ramo secondario del “Getto atlantico” in rapido transito su Centro Nord Europa, ha isolato una goccia di aria fresca e instabile in quota la quale, attraverso un solco depressionario scavato tra Germania, Francia, poi verso il Golfo del Leone e le Baleari è riuscita a penetrare verso il Mediterraneo occidentale. Questo nucleo di vorticità, specie in quota, sta attivando correnti un po’ più umide e instabili sudoccidentali verso i nostri settori del medio-alto Tirreno apportando più nubi e qualche precipitazione. In particolare, una diffusa nuvolosità in prevalenza di tipo basso e associata anche a nebbie e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

