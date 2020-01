Messico, 12enne va a scuola armato e uccide una insegnante. Poi si suicida (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un ragazzino di dodici anni ha ucciso una insegnante e si è suicidato al Collegio Cervantes, una rinomata scuola privata nella città di Torreón, nello stato messicano di Coahuila. Ci sono anche dei feriti tra compagni del ragazzo e un altro insegnante, due dei quali sarebbero in gravi condizioni. Leggi la notizia su fanpage

