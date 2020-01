Messico: 11enne spara in classe, uccide la maestra e si suicida. “Ispirato dal massacro di Columbine. Un indizio sulla sua maglietta” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ha aperto il fuoco in classe, uccidendo una maestra, ferendo cinque compagni e un insegnante. Poi si è suicidato. Il killer è José Angel, un ragazzino di 11 anni che poco prima di sparare aveva detto ai suoi coetanei che dividevano le ore di scuola con lui: “Oggi sarà il giorno”. Nessuno ha capito di cosa stesse parlando, ma ora i media sostengono possa essere stato ispirato dai fatti della Columbine High School, negli Stati Uniti, dove nel 1999 due studenti uccisero 12 ragazzi e un insegnante, mentre le autorità messicane accusano un videogioco di aver influenzato negativamente il ragazzo. A suggerire queste ipotesi il suo abbigliamento e, in particolare, la maglietta che indossava. La sparatoria – L’attacco è avvenuto nell’istituto Colegio Cervantes, nella città di Torreón dello stato di Coahuila, al confine con gli Stati Uniti. Il delegato regionale della Procura ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Messico, 11enne spara in classe: uccide la maestra, ferisce i compagni poi si toglie la vita [aggiornamento delle 1… - Noovyis : (Messico: 11enne spara in classe, uccide la maestra e si suicida. “Ispirato dal massacro di Columbine. Un indizio s… - fulviodeangeli1 : Messico, 11enne spara in classe: uccide la maestra, ferisce i compagni poi si toglie la vita -