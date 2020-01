Librerie in crisi, oltre 2300 chiuse negli ultimi 5 anni: “È la Caporetto della cultura” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Secondo il Presidente dell’Associazione Librai Italiani, Paolo Ambrosini, sono 2300 le Librerie chiuse negli ultimi cinque anni nel nostro Paese. Da tempo è ferma in Parlamento una proposta di "legge sul libro" che potrebbe sostenere un settore in crisi: "E intanto le Librerie chiudono, si perdono posti di lavoro e si bruciano progetti d’impresa." Leggi la notizia su fanpage

