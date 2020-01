L’Eredità e Flavio Insinna tremano, la contromossa Mediaset per soffiare telespettatori (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il dominio del preserale da parte de L’Eredità Dallo scorso settembre, ovvero quando Marco Liorni ha concluso la sua esperienza con Reazione a Catena, Flavio Insinna e la sua L’Eredità fanno faville su Rai Uno. Infatti nella fascia preserale, ossia dalle 18:45 alle 20, il game show ha praticamente il dominio di share. Inizialmente Caduta Libera le ha dato filo da torcere, ma poi con l’arrivo di Conto alla Rovescia la situazione è andata a favore del quiz condotto dall’attore romano. Infatti il nuovo game show ideato e capitanato da Gerry Scotti non ha riscosso il successo prefissato inizialmente. Ma ora i vertici di Mediaset hanno fatto una contromossa per riuscire a racimolare qualche punto percentuale di share. Di cosa si tratta? Torna Avanti un altro! ed è già successo Dallo scorso 6 gennaio 2020, anche se era Epifania, ha preso al via la nona stagione di ... Leggi la notizia su kontrokultura

