L’aereo ucraino caduto in Iraq: tutte le ipotesi Il video (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un missile, un drone, un guasto al motore e poi le varie versioni e la rivelazione degli Usa: il punto sulle indagini sulla tragedia in cui hanno perso la vita 176 persone Leggi la notizia su corriere

Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino - NicolaPorro : Il giallo del #Boeing ucraino decollato da #Teheran e poi precipitato per cause ancora da accertare. Sospetti sui m… - RobTallei : Il video pubblicato dal @nytimes che mostrerebbe il momento in cui l’aereo ucraino in volo sopra l’Iran è stato abb… -