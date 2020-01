Incendi in Australia, l’appello di Megan Gale in esclusiva per noi (Di venerdì 10 gennaio 2020) «Il mio bel Paese, l’Australia, come tutti tristemente sappiamo sta bruciando e io voglio fare il più possibile per aiutare». La modella e attrice Megan Gale scende in campo, e ha voluto condividere in esclusiva con noi questo appello. L’invito è quello di donare, di sostenere le aree colpite, lo si può fare in diversi modi: vigili del fuoco, organizzazioni umanitarie a sostegno delle comunità locali, chi si occupa della salvaguardia degli animali. «Grazie da me e da tutti gli Australiani», conclude Megan, che da settimane segnala sul suo profilo Instagram quanto sia grave la situazione nel Continente. Gli Incendi hanno colpito da ottobre a oggi oltre 8 milioni di ettari di territorio tra il New South Wales, Victoria, Sud Australia e il Queensland: una superficie che è il doppio rispetto a quella degli Incendi del 2019 in Siberia e in Amazzonia messi insieme. Il 2019 è stato ... Leggi la notizia su vanityfair

