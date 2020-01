Giordano: “Sento parlare male di Ancelotti ma i giocatori hanno colpe maggiori” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Mattino intervista Bruno Giordano, ex sia della Lazio che del Napoli. Sulla partita che domani contrapporrà le due squadre dice: «La Lazio è favorita perché gioca in casa e perché attraversa un momento di forma notevole. Non mi spiego il tracollo degli azzurri, sento molti parlare male di Ancelotti ma i giocatori hanno colpe maggiori per quello che è accaduto in campo e fuori». Su Gattuso: «A me piace perché è un tipo semplice che mette i giocatori nella posizione giusta e sa trasmettere grande senso di appartenenza». Sul mercato del Napoli «Al Napoli mancano due centrocampisti. Uno è stato già preso ma non basta: inutile gettare la croce su Koulibaly e Manolas se poi si lascia la difesa in balia degli avversari senza adeguato filtro a centrocampo». Giordano confessa che domani non sarà allo stadio per ragioni sentimentali. «Non vado proprio perché è la partita del mio ... Leggi la notizia su ilnapolista

