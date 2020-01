GF Vip, Pago e Serena Enardu, c’è il colpo di scena: la confessione dell’ex tronista (Di venerdì 10 gennaio 2020) La prima vera sorpresa di questo Grande Fratello Vip 4 targato Alfonso Signorini è stato vedere Serena Enardu in studio e poi al televoto per entrare nella Casa. La ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto alla produzione del reality di poter entrare per avere un confronto con Pago. I due si sono rivisti a Natale perché il cantante frequenta ancora Tommaso, il figlio 14enne di lei, e in quell’occasione non sarebbero riusciti a chiarire quanto ancora resta in sospeso tra loro. L’ingresso nella Casa di Cinecittà potrebbe rappresentare l’occasione di recuperare la fiducia del suo ex, che però non sa nulla della presenza di Serena in una stanza isolata della Casa. Dopo il suo intervento di mercoledì sera in studio, in diretta, all’insaputa degli altri concorrenti la Enardu è infatti stata ‘rinchiusa’ in un’area riservata della Casa in attesa del verdetto del pubblico. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

