Esami di autocoscienza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Come spesso si verifica, non appena un evento appare ai nostri occhi inusuale o ipoteticamente soggetto a critiche diventa subito virale sui social e molto discusso tra la gente. Un esempio tra tutti è il gesto di Papa Francesco che schiaffeggia la mano di una fedele che trattiene la sua e se ne va arrabbiato (come si può dedurre dall’espressione del suo volto). Un evento, questo, accolto male dall’opinione pubblica e molto criticato per la qualità particolare di chi l’ha compiuto. È inutile negare che l’impatto sulla coscienza di tutti noi è stato rafforzato dalla circostanza che l’atto è stato ripreso da una telecamera e diffuso in maniera capillare sulla rete suscitando milioni di commenti di pancia e quindi poco ragionati. Dobbiamo però sapere che è una prerogativa dell’essere umano quella di soffermarsi sugli atti ritenuti negativi piuttosto che apprezzare le azioni positive ... Leggi la notizia su ildenaro

Esami autocoscienza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Esami autocoscienza