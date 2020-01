Denny Mendez non si dà pace per la morte di una bimba di 4 anni (Foto) (Di venerdì 10 gennaio 2020) E’ sconvolgente il racconto di Denny Mendez su Instagram, una delle sue IG Stories in cui non confida di successi o bei viaggi ma della morte di una bimba di 4, una piccola uccisa nel suo Paese, a Santo Domingo (Foto). Arrabbiatissima e commossa l’ex Miss Italia di ritorno dalla Repubblica Domenicana non riesce a non pensare alla notizia della morte della piccola. E’ stata violentata e strangolata ma non si dà pace perché colpevole è anche la madre della bambina che alle 10 di sera l’ha mandata per ben due volte da sola al supermercato. Per lei quella donna merita la prigione proprio come chi l’ha uccisa. Non si dà pace Denny, è fuori di sé, lei stessa è mamma, ha una figlia di 3 anni, sente sulla pelle il dolore di ciò che è accaduto. Chiede a tutti i genitori di fare attenzione ma ci sono dei posti nel mondo in cui le mamme non seguono i figli come dovrebbero. Denny Mendez RACCONTA ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

