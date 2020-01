CorSera: chi arriva primo a gennaio vince quasi sempre lo scudetto. Tranne il Napoli di Sarri (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel weekend calcistico che sta per iniziare, ci si gioca il titolo di campione d’inverno. La Juve e l’Inter continuano ad essere appaiate e a questo punto non sono da sottovalutare le statistiche. Dati e numeri che riporta, oggi, il Corriere dello Sport. Il quotidiano ricorda che da quando la Serie A è nell’era dei tre punti, la percentuale che la squadra che si qualifica campione d’inverno vinca poi lo scudetto è del 76%. Addirittura, da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, la percentuale è salita all’86%. In questa quasi matematica certezza, tuttavia, c’è una scheggia impazzita, una squadra per la quale non vale l’assioma. Una squadra e un allenatore. Scrive il quotidiano: “il «titolo» d’inverno è andato solo due volte a una squadra che poi non ha centrato il bersaglio grosso. sempre la stessa — nel 2015 – 2016 e nel 2017-2018 ... Leggi la notizia su ilnapolista

marianomascoli1 : RT @NatMarmo: Ripubblico questi articoli de 'Il Sole24Ore' e del Corsera' di questi giorni per gli smemorati e per chi in questi anni ha cr… - CostanzaBattis1 : RT @NatMarmo: Ripubblico questi articoli de 'Il Sole24Ore' e del Corsera' di questi giorni per gli smemorati e per chi in questi anni ha cr… - ruanolinop : RT @NatMarmo: Ripubblico questi articoli de 'Il Sole24Ore' e del Corsera' di questi giorni per gli smemorati e per chi in questi anni ha cr… -