Come usare Google Home con Amazon Prime Music (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli smart speaker sono sempre più presenti all’interno delle nostre case, infatti li utilizziamo ogni giorno per ascoltare Musica, guardare film e serie TV, oppure per gestire la domotica della casa con i comandi vocali. Benché Google e Amazon siano rivali tra loro, esistono dei modi alternativi per collegare gli smart speaker Google con i servizi di streaming Musicale di Amazon. Ecco Come usare Google Home con Prime Music di Amazon. Amazon box= "B0794XQK5S" Amazon box= "B07PHPXHQS" Cos’è Google Home e Come funziona Google Home è la linea di smart speaker di Google, dispositivi avanzati di ultima generazione che integrano al loro interno il modulo per l’assistente virtuale Google Assistant. In questo modo puoi utilizzare i comandi vocali per tantissime funzioni, ad esempio riprodurre brani dalle principali app di streaming Musicale, Come Amazon Prime Music e YouTube, ... Leggi la notizia su optimaitalia

