Ciclismo, Remco Evenepoel: “L’oro Olimpico sarebbe la più grande soddisfazione della mia carriera” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Remco Evenepoel è senza ombra di dubbio uno dei ciclisti più interessanti del panorama internazionale. Le sue qualità fisiche e tecniche gli hanno consentito, al primo anno tra i professionisti, di imporsi agli Europei nella prova contro il tempo e di vincere un argento ai Mondiali. Risultati incredibili per un 19enne. In un’intervista, rilasciata a cyclingnews, il giovane ciclista belga ha parlato del suo grande obiettivo per questa stagione ovvero le Olimpiadi di Tokyo:”I giochi olimpici trascendono dall’atmosfera sportiva tradizionale; fai parte di qualcosa di più grande e non sei più legato solo al Ciclismo. Se potessi vincere lì sarebbe diverso da ogni altro titolo. Naturalmente, come campione del mondo, otterrai molto rispetto e apprezzamento, ma penso che un titolo Olimpico sarebbe diverso, sia per te che per come il pubblico ti vede. Quindi, sono onesto, ... Leggi la notizia su oasport

