Chi è Vicente Huidobro, un doodle di Google per il suo compleanno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Google celebra oggi con un elaborato doodle Vicente Huidobro, scrittore e poeta cileno avant-garde: noto per essere il padre del movimento letterario del Creacionismo (Creazionismo), Huidobro ha rifiutato di essere limitato dall’ortodossia letteraria. Vicente García-Huidobro Fernández è nato il 10 gennaio 1893 a Santiago, Cile. E’ diventato un poeta, come sua madre prima di lui, con la prima pubblicazione a soli 12 anni. Ha studiato letteratura all’Università del Cile, e, gradualmente, a iniziato a sentirsi limitato dagli standard poetici, rigettandoli nel 1914 nel suo manifesto “Non Serviam”. Ha inventato il “Creacionismo”, l’idea in base alla quale i poeti dovrebbero creare i loro mondi immaginari, invece di scrivere sulla natura seguendo stili tradizionali e usando linguaggi tradizionali. “Poemas árticos” e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

