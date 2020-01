Biella, “Giochiamo ai fidanzati”: il nonno stupra il nipotino di 6 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’anziano, 73enne di Biella, che si era offerto di badare a lui dopo l’allontanamento del padre per maltrattamenti nei confronti della mamma del bambino. Le testimonianze rese dal piccolo hanno confermato anni e anni di molestie. Pare che il pensionato proponesse al nipotino di “giocare ai fidanzati”… Un 73enne di Biella avrebbe abusato sessualmente del nipotino di 6 anni: il nonno è stato rinviato a giudizio accusato di violenza sessuale. La madre della presunta vittima si era insospettita per atteggiamenti tenuti dal figlio sia all’asilo che in presenza della nonna materna, a cui come riporta La Stampa aveva proposto di “giocare ai fidanzati”, cercando di baciarla e nascondendosi le parti intime con una coperta, spiegando che quel “gioco” glielo aveva insegnato il nonno, che si era offerto di badare a lui dopo l’allontanamento del padre per le violenze perpetrate nei ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

