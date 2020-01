Ancelotti: “In italia la contestazione all’allenamento è normale, nessun problema” (Di venerdì 10 gennaio 2020) I tifosi dell’Everton che si presentano all’allenamento del lunedì e chiedono un confronto con la squadra. Il direttore sportivo Brands che fa da filtro, tutto che si ricompone. Carlo Ancelotti torna sulla prima contestazione “all’italiana” da quando è tornato in Premier e in conferenza stampa ammette l’errore di Fabian Delph, che aveva battibeccato sui social con un tifoso e aveva così esacerbato ulteriormente gli animi dopo la sconfitta nel derby con il Liverpool “giovane”. “Ho parlato con Delph, e gli ho detto che ha sbagliato, non doveva reagire così. Ma dopo la partire erano tutti frustrati e ci sta una reazione emozionale. Certo non è una cosa piacevole ma posso capirla”. Ancelotti ha poi ridimensionato anche la piccola contestazione di inizio settimana: “In italia queste cose sono normali, non avrei avuto ... Leggi la notizia su ilnapolista

