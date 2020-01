Quel bimbo senza nome che sognava la vita in un carrello di un aereo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quel bimbo senza nome che sognava la vita in un carrello di un aereo Ho controllato: un aereo di linea che parte da Abidijan in Costa D’Avorio impiega poco più di sei ore per arrivare in Francia, a Parigi. Sei ore e 15 minuti, 25 nella peggiore delle ipotesi. Sei ore non sono tante e eppure possono cambiare una vita. Possono cambiarla per sempre. Tanto separava i sogni di un bambino ivoriano di 10 anni dalla terra promessa, l’Europa. Quel “clandestino” imbucato su un aereo della Air France voleva raggiungere un altro mondo. Chissà se sapeva che avrebbe dovuto resistere 6 ore per cercare altri sogni. Chissà quanto gli batteva forte il cuore quando era riuscito ad aggrapparsi al carrello dell’aereo nel quale poi lo hanno trovato. Morto. Alle 6 e 40 di un freddo mercoledì di gennaio, di un 2020 ancora da immaginare, gli operatori dell’aeroporto Charles de ... Leggi la notizia su tpi

