Pediatria: il latte intero la scelta migliore per il peso forma dei bimbi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il latte intero, e non quello scremato, potrebbe essere la scelta più salutare per mantenere il peso forma nei bambini. Lo suggerisce una metanalisi effettuata da ricercatori canadesi, che hanno esaminato 14 studi prospettici su 20.897 bambini e ragazzi fino a 18 anni. Tutti i lavori avevano confrontato i soggetti che consumano solo latte intero (3,25% di grassi) con quelli a cui viene somministrato latte contenente meno del 2% di grassi. L’American Academy of Pediatrics attualmente consiglia di passare al latte scremato o magro (1%) all’età di 2 anni. Ma combinando i dati di questi studi gli scienziati hanno calcolato che, rispetto ai bambini che bevono latte scremato o parzialmente scremato, quelli nutriti con latte intero corrono il 39% di rischi di sovrappeso o obesità in meno. Valori che risultano diminuiti costantemente aumentando il consumo di latte. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

