Il Pentagono accusa: aereo precipitato in Iran “abbattuto da un missile”. (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’aereo precipitato a Teheran sarebbe stato abbattuto da un missile: l’accusa americana nei confronti dell’Iran. Per gli Usa il volo 752 dell’Ukraine Airlines decollato dall’aeroporto internazionale ‘Imam Khomeini’ di Teheran e diretto a Kiev, sarebbe stato colpito da un sistema missilistico di fabbricazione russa. Relativamente al disastro aereo che ha coinvolto 176 persone, il presidente … L'articolo Il Pentagono accusa: aereo precipitato in Iran “abbattuto da un missile”. NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

