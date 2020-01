Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: "Mi sono resa conto che Pago mi mancava da morire" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel corso della prima puntata del daytime del Grande Fratello Vip 4 è stato riassunto quanto accaduto nella lunga diretta di ieri sera. sono stati mostrati, dunque, gli ingressi nella Casa dei primi concorrenti (gli altri varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà nell'appuntamento di domani sera). Ma c'è stato spazio anche per alcune immagini inedite. In particolare, abbiamo ascoltato le parole di Serena Enardu, ospite della suite e in attesa del giudizio del televoto. L'ex protagonista di Uomini e donne, infatti, soltanto nelle prossime ore saprà se potrà entrare nella Casa (per una settimana) per incontrare l'ex compagno Pago, concorrente ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini. La Enardu, in passato legata sentimentalmente a Giovanni Conversano, ha detto:Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: "Mi sono resa conto che Pago mi mancava da ... Leggi la notizia su blogo

