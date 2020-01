Concorso INPS 2020, ecco le ultime novità sul bando pubblico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nuovo anno e tante novità ad attenderci. ecco le ultime novità per il Concorso INPS 2020 e le possibili date di pubblicazione del bando in uscita. Sono in moltissimi ad attendere il nuovo Concorso INPS 2020 che da anni non veniva svolto e in questo articolo andremo a vedere quali sono le ultime novità che si conoscono sul bando. A parlarne e ad annunciarlo è stato il presidente dell’INPS durante l’ultimo convegno tenutosi a Napoli. Una tra le grandi novità principali del nuovo bando INPS è l’intenzione di assumere moltissimi giovani. Infatti si darà particolare spazio ai giovani con in previsione l’assunzione di circa 1869 ragazzi da integrare nelle strutture e che abbasseranno l’età media lavorativa all’interno dell’ambiente lavorativi. Questi ragazzi saranno in grado di dare aiuto e sostegno ai cittadini nei servizi web e al tempo stesso saranno in grado di fornire nuovi servizi web ... Leggi la notizia su circuitoscuola

LavoroDomestico : Pubblicati i vincitori del bando di concorso #LongTermCare per il riconoscimento di un contributo economico per i c… -