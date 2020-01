Calciomercato Milan, Caldara va via e cambia maglia in Serie A (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Milan. Rossoneri attivissimi sia in entrata che in uscita. E’ quasi fatta per la cessione di un difensore a un altro club di Serie A Il Milan è tra i club più attivi nel Calciomercato invernale. Dopo l’acquisto di Ibrahimovic che ha già esordito in campionato, i rossoneri puntano Politano per rinforzare l’attacco con … L'articolo Calciomercato Milan, Caldara va via e cambia maglia in Serie A proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, offerta dell'#AstonVilla per #Piatek - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? Il #Milan irrompe su Matteo #Politano ?? Incontro con gli agenti del giocatore ?… -