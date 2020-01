Cadavere del figlio nascosto in casa per intascare la pensione: 73enne denunciata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giorgia Baroncini La donna aveva tenuto nascosto il corpo del figlio disabile per incassare la sua pensione. Ora è indagata per truffa e occultamento di Cadavere Aveva tenuto il Cadavere del figlio disabile in casa e ogni mese andava in Posta per ritirare la sua pensione. Ora la madre, una donna di 73enne, è accusata di occultamento di Cadavere e truffa ai danni dello Stato. Ma facciamo un passo indietro per ricostruire la vicenda. Nell'estate dello scorso anno, come spiega TrevisoToday, la polizia era intervenuta nell'appartamento di via Castellana a Treviso su richiesta della figlia della donna. I vicini di casa lamentavano forti odori arrivare dall'abitazione e l'amministratore di condominio aveva contattato la figlia, che viveva a Milano, per avere informazioni sul fratello e l'anziana madre. Ma la donna non è mai riuscita a mettersi in contatto con la 73enne e il ... Leggi la notizia su ilgiornale

