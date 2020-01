Autostrade, ipotesi maxi-multa | Il M5S si oppone e spinge per la revoca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Concessione ad Autostrade: il Pd propone una maxi-multa come soluzione intermedia, ma dal M5S arriva un secco no. “Dopo la tragedia del ponte Morandi, esiste solo la strada della revoca. E i pedaggi vanno abbassati”. Sulla concessione ad Autostrade, prosegue il confronto serrato tra Pd e M5S all’interno del governo. Sul dossier annunciato nei giorni … L'articolo Autostrade, ipotesi maxi-multa Il M5S si oppone e spinge per la revoca proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Agenzia_Ansa : Autostrade, si studia ipotesi maxi-multa #ANSA - RaiNews : Cinque stelle contrari a ipotesi multa #autostrade - serenel14278447 : Autostrade, ipotesi maxi-multaM5s avverte: 'Non scherziamo' -