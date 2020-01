«Vi presento il mio Gf senza stereotipi e lustrini esagerati» - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Laura Rio Il re del gossip da stasera al comando del reality versione vip. «Aspettatevi sorprese» Laura Rio Alfonso Signorini, il re del gossip italiano, il giornalista che conosce tutti i segreti dei divetti italiani, da stasera su Canale 5 sarà sul ponte di comando del Grande Fratello versione Vip. Insomma, l'uomo giusto al posto giusto. Nonché il primo uomo a guidare il capostipite dei reality. Navigare tra le star è il tuo lavoro, hai fatto l'opinionista per anni del Gieffe medesimo: sarà una passeggiata o ti senti una responsabilità in più? «Diciamo tutte e due. Ho fatto così tante cose nella mia vita, sperimentato tante situazioni, affrontato pure una difficile malattia, che non posso spaventarmi di fronte a una nuova conduzione. Però sento anche una forte responsabilità perché in questo progetto ho creduto molto e ci metto la faccia come autore. Sarò un presentatore sui ... Leggi la notizia su ilgiornale

