Rassegna stampa 8 gennaio: l'Iran attacca basi americane in Iraq

Benevento – Venti di guerra. Dopo l'attacco americano e la morte del comandante Soleimani, è arrivata la controffensiva dell'Iran che ha attaccato basi americane in Iraq. Per ora Trump prende tempo. Altro fronte caldo è quello della Libia con l'Unione Europea che, in questo momento, rimane immobile. Infine, per quanto riguarda le notizie nazionali, è sempre la questione Ilva che tiene banco con l'altoforno che non sarà spento e la trattativa che può ripartire.

