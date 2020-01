Raffaella Fico atomica: lo scollo provocante fa impazzire il web [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Centinaia di like e commenti in poco meno di un’ora, Raffaella Fico è atomica sui social. Il selfie che ha appena pubblicato mostra le sue forme esplosive: lo scatto manda in tilt il popolo del web. La scollatura da capogiro Raffaella Fico è una delle showgirl più amate e seguite del piccolo schermo. La modella napoletana, nota per la sua sensualità e bellezza è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua vita quotidiana. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla partecipazione al reality show di Canale 5 “Grande Fratello” e per la sua storia d’amore con il calciatore Mario Balotelli, padre della piccola Pia. Dopo la rottura, si pensava Raffaella sarebbe sparita dai riflettori, ma è riuscita a catturare l’attenzione dei suoi seguaci grazie ai suoi tratti tipicamente mediterranei e alle sue forme da ... Leggi la notizia su velvetgossip

