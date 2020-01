Papa Francesco scherza con la suora: "Ti bacio, ma non mi mordere!" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le scuse di Papa Francesco nei confronti della fedele cinese erano arrivate durante il primo Angelus dell’anno. La donna, il 31 dicembre, aveva mostrato troppa energia nel voler abbracciare il Pontefice, il quale con un gesto umano l’aveva scansata con vigoria. Oggi Bergoglio è voluto tornare sull’accaduto per sdrammatizzare ulteriormente.Durante l’udienza generale del mercoledì nell’Aula Paolo VI, avvicinandosi ai fedeli ed ai pellegrini, si è rivolto ad una suora africana che gli stava tendendo le braccia, dicendole scherzosamente: “Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!”. La suora, capendo l’ironia del Papa, ha continuato a richiedere il bacio tenendo sempre le braccia aperte. Così Francesco si è avvicinato, l’ha abbracciata e baciata. Dopo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

