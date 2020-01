Napoli, Giuseppe Bruscolotti contro Carlo Ancelotti: “Non so come abbia pensato di tenere un centrocampo del genere” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ex difensore e capitano del Napoli dello scudetto, Giuseppe Bruscolotti, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Tra i temi trattati, il mercato e non solo. “Speriamo arrivino Lobotka e Demme. Il Napoli ha bisogno di due centrocampisti. L’organico è incompleto, non so come Ancelotti abbia pensato di tenere un centrocampo del genere. La società deve fare di tutto per mettere a disposizione di Gattuso dei giocatori utili alla causa“. “Il Napoli soffre e subisce molto anche nelle partite che ha vinto. La squadra è amorfa, non reagisce, nel calcio nessuno ti regala niente, poi se i giocatori ci mettono del loro diventa ancora più difficile”, ha aggiunto Giuseppe Bruscolotti. Ormai il momento della verità è vicino. Gli azzurri devono far capire a tutti cosa vogliono fare del loro futuro. La qualificazione in ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

