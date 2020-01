Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sotto le lenzuola, lui esagera. E lei: “Ma come ti viene in mente?” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. La figlia 28enne di Eva Henger, tornata di recente alla ribalta del gossip per aver rivelato cje Riccardo Schicchi non è suo padre biologico, e l’ex protagonista di Uomini e Donne negli ultimi tempi si sono seduti più volte al centro dello studio di Carmelita dopo che mamma Eva ha parlato di presunti maltrattamenti di Peracchi sulla figlia. Accuse pesantissime che però tanto Mercedesz Henger quanto Lucas Peracchi hanno sempre rispedito al mittente e che non hanno minimamente scalfito il loro rapporto. I due sono sempre più affiatati e complici mentre con l’ex attrice a luci rosse il rapporto sembra essere ancora molto teso. “Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento”, ha dichiarato l’ex volto di UeD in una recente intervista ma anche in tv. (Continua dopo la foto) “Sì, urla, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomnews : Lucas Peracchi hot: Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino allo sfinimento - - #Lucas #Peracchi #Mercedesz #Henger - Italia_Notizie : Lucas Peracchi hot: 'Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino allo sfinimento' - LiveNoneladUrso : Eva Henger dopo la rivelazione #choc di sua figlia Mercedesz: 'Non è stata rispettata la volontà di Riccardo'… -