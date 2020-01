Grande Fratello Vip 4: il ricordo di Pietro Taricone (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grande Fratello Vip è partito questa sera su Canale5 con alla conduzione Alfonso Signorini accompagnato in studio dai due opinionisti Wanda Nara e Pupo. Nella puntata di stasera entreranno metà dei concorrenti: i restanti accederanno in casa venerdì durante il live in prima serata. Due quindi le puntate a settimana, con focus nel palinsesto Mediaset, diretta su Mediaset Extra e contenuti esclusivi social. In questa edizione saranno presenti in casa anche 4 ex concorrenti delle passate edizioni di Grande Fratello. Proprio in occasione del ventennale, due concorrenti sono stati scongelati per l’occasione da un frigo oro pronti per entrare in casa. Tra loro anche Pietro che, sulla passerella, ha voluto ricordare l’amico Pietro Taricone, vincitore della prima edizione. Salvo si emoziona parlando di Pietro Taricone Pietro Taricone ci ha emozionato per la sua solarità e ... Leggi la notizia su trendit

