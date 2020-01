Gli album più venduti in Italia nel 2019: ecco la Top 100 completa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli album più venduti del 2019 hanno finalmente una classifica dedicata, rilasciata direttamente da FIMI. Se non lo avete già scordato, il 2019 è stato ricco di proposte musicali e di singoli che si sono imposti come vere e proprie hit durante tutto l’arco del vecchio anno. Il primo riconoscimento va a Ultimo, il giovane cantautore romano che con il suo Colpa delle Favole, occupa il primo posto della Top 100. Al momento conta tre dischi di platino all’attivo: nel quarto posto della classifica compare l’altro suo album, Peter Pan, che ha visto la luce nel 2018. Ultimo conquista anche l’undicesimo posto con Pianeti, del 2017. Al secondo posto c’è Salmo, con Playlist Live. Salmo rientra anche al terzo posto perché fa parte del collettivo Machete che è sul podio con Machete Mixtape 4. La graduatoria continua con Marracash che è al quinto posto con ... Leggi la notizia su trendit

moonchild_mari : RT @_xhexlove: PER CHI VUOLE PREORDINARE GLI ALBUM?? Assicuratevi di comprarli da un rivenditore UFFICIALE ITALIANO ????(come amazon Italia,… - Veeurself : RT @_xhexlove: PER CHI VUOLE PREORDINARE GLI ALBUM?? Assicuratevi di comprarli da un rivenditore UFFICIALE ITALIANO ????(come amazon Italia,… - hvseok_ : ricordo benissimo che mi vietò di comprare degli album con il 18app di mia sorella perchè i soldi servivano per l’u… -