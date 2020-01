Ginnastica, Clara Colombo scrive una pagina di storia: prima italiana a gareggiare in NCAA. Buon esordio alle parallele (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Clara Colombo ha scritto un piccolo pezzo di storia della nostra Ginnastica artistica diventando la prima italiana a gareggiare nella NCAA, il Campionato Universitario Statunitense. La lombarda è scesa in pedana negli USA indossando il body dell’Università del Nebraska in occasione del match contro BYU Cougars andato in scena al Marriott Center di Provo (Utah, USA). Le Huskers hanno purtroppo perso di un’incollatura (195.750 a 195.600) e hanno così incominciato la stagione con una sconfitta, tra l’altro da favorite (erano le teste di serie numero 15, si sono dovute inchinare contro le numero 23) ma la nostra portacolori può ritenersi comunque soddisfatta visto che ha ottenuto un buon 9.775 alle parallele asimmetriche (in questo campionato si gareggia ancora col 10 perfetto). La 19enne (spegnerà le prossime candeline il 1° marzo) ha indossato a lungo la casacca della ... Leggi la notizia su oasport

