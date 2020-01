Fiorentina, Commisso show su stadio e mercato: “Il Franchi è una porcheria. Annunceremo tre calciatori” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Lo stadio di Firenze, il Franchi, è una porcheria“. Sono le parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso durante la conferenza stampa in cui si è parlato principalmente dello stadio. “L’intenzione di farlo c’è stata dal primo giorno e spero che ci possiamo riuscire davvero, però anche gli altri devono fare le cose per bene. Ho fatto tre richieste: fast, control e costi giusti. Tutti devono fare la loro parte per costruire lo stadio, non voglio aspettare cinque o dieci anni. Quando Barone andò a vedere la partita col Monza mi chiamò e mi disse che il Franchi non era adatto per far giocare una squadra di Serie A, perché era una porcheria. La mia intenzione era mantenere il Franchi che è uno stadio storico per la Fiorentina. Poi sono venuto a sapere, dai giornali e non da fonti ufficiali, che le curve non si potevano toccare e allora ho guardato ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Fantacalcio : Fiorentina, Commisso: 'Dal mercato voglio giocatori a lungo termine, non per sei mesi' - CalcioWeb : #Fiorentina, #Commisso show su stadio e mercato: 'Il Franchi è una porcheria. Annunceremo tre calciatori' - - GiuseppeMammoli : @ilPentasport @comunefi Buona parte di giornalisti e tifosi guardano al 'domani' mentre c'è una Società che pensa… -