Dakar 2020 oggi in tv, quarta tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Neom – Al Ula (8 gennaio) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo tre giorni di serrata competizione la Dakar 2020 è pronta a continuare la sua marcia per la quarta delle dodici tappe di questa nuova emozionante avventura araba. All’ordine del giorno di mercoledì 8 gennaio troveremo un percorso che si snoda lungo 676 km di cui 453 di speciale, più o meno equamente divisi tra tratti di sabbia e parti in ghiaia che porterà da Neom dove si è iniziato e finito ieri fino ad Al Ula. Sarà una giornata in cui saranno fondamentali gli aiuti del navigatore per prendere delle scelte di percorso accurate e non troppo rischiose perché il rischio di sbagliare è molto elevato. Gli appassionati di storia saranno inoltre entusiasti di estrarre le loro telecamereper fotografare i magnifici templi nabatei che i piloti fiancheggeranno durante il tracciato. Lo spagnolo Carlos Sainz e lo statunitense Ricky Brabec si sono portati ieri in testa alle classifiche di ... Leggi la notizia su oasport

SkySportF1 : ?????? Parte la riscossa spagnola ?? Ecco com'è andata nell'anello di Neom #SkyMotori - infoitsport : Diretta Dakar 2020/ De Villiers vince tra le auto, Terranova guida la classifica! - infoitsport : Il Bar della Dakar 2020. Dopo la prima Tappa -