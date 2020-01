ATP Cup 2020, calendario 9 gennaio: programma, orari, tv, streaming. Iniziano i quarti di finale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giunge il tempo dei quarti di finale all’ATP Cup 2020, e questa volta il calendario prevede che tutto il resto della competizione sia in programma a Sydney, dopo la disputa delle partite anche a Brisbane e a Perth. Si comincia con la parte alta del tabellone, quella dominata dai padroni di casa dell’Australia. Proprio la squadra australiana si troverà di fronte la Gran Bretagna, che, pur priva di Andy Murray, ha saputo farsi strada nel girone C e vincerlo grazie soprattutto alla buona vena di Cameron Norrie e Daniel Evans, oltre al contributo fondamentale di quel doppio in cui la formazione britannica, ATP Cup a parte, dispone di un gran numero di scelte intercambiabili tra di loro. A seguire, non si conosce ancora ufficialmente l’avversaria della Russia, sebbene sia estremamente probabile sia la Croazia, in un match nel quale si dovrebbe sentire il sapore ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : DIRETTA ATP CUP 2020/ Video streaming tv: Nadal e Thiem fanno volare Spagna e Austria - positanonews : IL TENNIS ITLIANO ELIMINATO Tennis: Usa battuti, ma Italia fuori dalla Atp Cup tra le #news - RSIsport : ???????? VIDEO - Tsitsipas colpisce il padre con una racchettata involontaria dopo la sconfitta con Kyrgios all'ATP Cup -