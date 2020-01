Taranto, l'altoforno 2 del siderurgico non sarà spento (Di martedì 7 gennaio 2020) Emanuela Carucci Una ordinanza del gup del tribunale pugliese accorda ad Arcelor Mittal il tempo per eseguire i lavori di manutenzione L'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico "Arcelor Mittal" di Taranto non si spegnerà. A deciderlo è stato il tribunale del riesame del capoluogo pugliese che con una ordinanza ha accolto l'istanza di proroga richiesta dai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria (Corrado Carruba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi). L'altoforno numero 2 dell'ex Ilva potrà quindi continuare a funzionare. Era la soluzione auspicata da parte della multinazionale franco-indiana che sta procedendo con i lavori che hanno l'obiettivo di eseguire ulteriori opere di messa in sicurezza dell'impianto strategico per la produzione d'acciaio. Il 10 dicembre scorso il giudice monocratico del tribunale di Taranto, Francesco Maccagno, aveva ordinato lo spegnimento ... Leggi la notizia su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Accolto il ricorso, ok alla proroga di utilizzo dell'Altoforno 2 dell'ex #Ilva a #Taranto #amittal #ANSA - HuffPostItalia : Taranto in apprensione. Riesame decide su Altoforno 2 dell'ex Ilva - msgelmini : La decisione del Tribunale del Riesame di Taranto su Altoforno 2 dell’ex #Ilva è una boccata d’ossigeno per l’accia… -