Sci alpino: raduni per le squadre di gigante e discesa libera. Dominik Paris a Moena (Di martedì 7 gennaio 2020) Tornano a radunarsi le squadre italiane di sci alpino. Due località diverse per gigantisti e discesisti: discipline tecniche che saranno impegnate in quel di a Ponte di Legno, mentre la velocità si ritroverà a Moena. In Trentino spazio per Dominik Paris che non vede l’ora di tornare in gara dopo lo spettacolare finale di stagione. Oltre al dominatore di Bormio presenti anche Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Con l’allenatore responsabile Roberto Saracco, insieme al collega Giancarlo Bergamelli, si testeranno i gigantisti: presenti fino al 9 gennaio Luca De Aliprandini, Roberto Nani, Giulio Bosca, Hannes Zingerle, Andrea Ballerin e Giovanni Borsotti. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #sci #Worley operata al ginocchio: “Rientrerò per fine stagione” - Gazzetta_it : #sci #Worley operata al ginocchio: “Rientrerò per fine stagione” -