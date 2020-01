Sanremo, dietrofront della Rai: anche Rula Jebreal al Festival - (Di martedì 7 gennaio 2020) Chiara Sarra Dopo le polemiche, la giornalista naturalizzata italiana saraà sul palco con Amadeus a parlare di violenza sulle donne Alla fine Rula Jebreal sarà una delle dieci donne che saliranno sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato quella che finora era solo un'ipotesi, arriva l'ufficialità dopo che l'ad Rai, Fabrizio Salini ha incontrato la direttice di Raiuno, Teresa De Santis, e il conduttore Amadeus. La voce di un dietrofront era già circolata stamattina. Ma da viale Mazzini era arrivato un requisito: che la giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana non andasse a parlare di politica ma solo della questione femminile. E difatti - assicurano ora - la Jebreal porterà al Festival un monologo contro la violenza sulle donne. Resta però da definire la serata durante la quale ... Leggi la notizia su ilgiornale

