Napoli, pronta la doppia cessione in attacco: Ciciretti e Tutino all'Empoli (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli, pronta la doppia cessione in attacco: Ciciretti e Tutino all'Empoli L'Empoli in queste ore sta ricostruendo da capo il reparto offensivo e presto potrebbe schierare un tridente tutto nuovo, e ciò riguarda molto da vicino il Napoli di Gennaro Gattuso. Sono infatti in arrivo dagli azzurri due giocatori di qualità come Amato Ciciretti e Gennaro Tutino che non hanno trovato ampio spazio in Serie A in questa prima parte di stagione. A facilitare l'operazione la cessione di Karim Laribi al Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis. A completare l'opera arriverà il centravanti Andrea La Mantia dal Lecce.

