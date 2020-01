Napoli, Mertens non rinnova: l’addio sembra ormai certo (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli, Mertens non rinnova: l’addio sembra ormai certo Già i problemi c’erano prima dell’ammutinamento, ma post Salisburgo la situazione è precipitata in maniera netta. Dries Mertens sembra essere sempre più lontano dal rinnovo con gli azzurri, e di conseguenza anche dalla sua permanenza. Il belga, con il contratto in scadenza nel 2020, probabilmente andrà via a parametro zero, pronto ad accordarsi con qualsiasi altro club a partire già da febbraio. De Laurentiis non si smuove dalla sua offerta (circa 3.5 milioni di euro a stagione). Vedremo come andrà a finire. Fonte Mattino. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni ... Leggi la notizia su forzazzurri

Agenzia_Ansa : #SerieA #NapoliInter 1-3 doppietta Lukaku e gol di Milik, e Lautaro. Traversa di Insigne. Nerazzurri agguantano nuo… - Spazio_Napoli : - ameliacarlevaro : RT @Agenzia_Ansa: #SerieA #NapoliInter 1-3 doppietta Lukaku e gol di Milik, e Lautaro. Traversa di Insigne. Nerazzurri agguantano nuovament… -