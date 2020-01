LIVE Italia-Usa 2-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini/Bolelli-Krajicek/Ram 4-3 nel 1° set, c’è il break per gli azzurri! (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Doppio fallo di Krajicek. 40-15 Splendido passante di dritto di puro polso di Bolelli, da posizione non facile. 40-0 Ace centrale dell’americano e tre palle del 4-5 nel 1° set. 30-0 Ottima prima esterna di Krajicek e niente da fare per Bolelli in risposta. 15-0 Spreca Fognini! Grande scambio ravvicinato a rete tra Krajicek e Bolelli e poi con la volèe il ligure non trova il campo. Tiene splendidamente il turno in battuta Fognini e 5-3 per gli azzurri nel 1° set. Krajicek al servizio. 40-15 Prima esterna da sinistra molto ben eseguita da Fognini e Ram con il rovescio spara out. 30-15 Entra la prima a Fognini e punto con un’ottima traiettoria esterna su cui Krajicek non può nulla. 15-15 Bravissimo Bolelli! Smash non semplice, dopo una palla colpita male da Fognini. Bravi e fortunati gli azzurri. 0-15 Fuori il tentativo di ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - infoitsport : LIVE – Italia-Stati Uniti, i risultati aggiornati: Atp Cup 2020 (DIRETTA) - komakinofanzine : MAURO REMIDDI, in tour in Italia! Vedi le date su @komakinofanzine -