L’amore tra madre e figlio, malata di cuore in coma guarisce grazie al calore del suo bambino (Di martedì 7 gennaio 2020) Possiamo definirlo il miracolo delL’amore, quello che ha permesso ad una donna di Birmingham di tornare alla vita. La donna, Holli Cheung, aveva accusato un malore la notte di Capodanno ed il medico che l’aveva visitata aveva diagnosticato un forte stress; ma la donna continuava a peggiorare, così dopo il ricovero in ospedale, la triste notizia. Si rendeva necessario un trapianto di cuore, poiché la donna era affetta da una grave forma di miocardite e lottava tra la vita e la morte. Nella stanza dell’ospedale dove la donna era ricoverata, arriva per farle visita il figlioletto Jordan, di poco più di un anno, che decide di restare con la sua mamma tanto da passare tutta la notte al suo capezzale, dormendo con lei. La donna, attaccata al respiratore artificiale, avverte la presenza del suo bambino e questo amore che non ha definizione compie un miracolo che la scienza non può ... Leggi la notizia su baritalianews

