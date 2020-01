Incidente sulla Giugliano-Marcianise: auto sfonda il guardrail e resta in bilico nel vuoto (Di martedì 7 gennaio 2020) Paura sulla provinciale Giugliano-Marcianise: un'automobile ha sfondato il guardrail ed è rimasta in bilico nel vuoto da un'altezza di venti metri. L'uomo alla guida, in stato di shock, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e accompagnato poi dai sanitari del 118 in ospedale. Forze dell'ordine sul posto per i rilievi del caso. Leggi la notizia su napoli.fanpage

PolicoroT : Incidente stradale a Policoro sulla s.s. 106 - PrimaStampa_eu : CRONACA PALERMO - Terribile incidente sulla SS121: vittime due uomini, un 40enne del capoluogo siciliano e un 69enn… - BlitzQuotidiano : Schianto frontale sulla Palermo-Agrigento: due automobilisti morti sul colpo -