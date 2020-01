Il divertimento, poi lo schianto violentissimo: Diego, 4 anni, muore sulle piste da sci (Di martedì 7 gennaio 2020) Tragedia a Sondrio, dove un bambino di 3 anni si è schiantato con il bob contro un albero sulle nevi di Valdidentro. Il piccolo è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Troppo gravi le lesioni per Diego Lanfranchi, che era stato ricoverato con il fratellino di due anni, dimesso. Il più piccolo sedeva nella parte posteriore dello slittino. Il terribile incidente è avvenuto durante una discesa da un pendio. La tragedia è avvenuta al di fuori delle piste da sci, in un’area incontaminata con boschi e piccole baite in pietra e legno di montagna. A un certo punto lo slittino con i due fratellini ha preso eccessiva velocità, lungo il pendio innevato, ed ha finito la sua corsa terribile contro un larice. I due piccoli sono stati sbalzati sulla neve è per il più grandicello da subito le condizioni sono apparse molto gravi. L’eliambulanza da Como lo ha trasportato d’urgenza ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

