Buon compleanno Aurelio Candido | Manuela Arcuri | Manuel Locatelli…

Buon compleanno Greta - purtroppo il pianeta non è ancora come vuoi tu : Buon compleanno Greta Thunberg, ma il pianeta non è ancora come vuoi tu Greta, i tuoi diciassette anni non sono leggeri e spensierati. Intrecciate, insieme ai tuoi capelli, ci sono le manifestazioni di un anno intero, le conferenze davanti ai potenti della terra, le traversate dell’Oceano in barca a vela per portare il suo verbo da un capo all’altro del mondo. Ma proprio nel momento in cui ti sei guadagnata il titolo di personaggio ...