"Avanti un altro", concorrente fa coming ​out: "Vinco e sposo il mio compagno" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Novella Toloni Nella prima puntata del ritorno di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con "Avanti un altro" un giovane imprenditore di Mantova a fatto coming out, suscitando le curiosità del conduttore Cambio della guardia nella fascia preserale di Mediaset. Jerry Scotti ha lasciato il testimone a Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornati alla guida dell'ironico game show "Avanti un altro". Tante le novità della nona edizione del gioco a quiz condotto da Bonolis, ma anche la conferma del format che vuole numerosi concorrenti, tutti in fila, pronti a sfruttare un passo falso del loro predecessore per contendersi il montepremi. La prima puntata di "Avanti un altro", andata in onda nel giorno dell'Epifania, ha regalato anche un fuori programma, con il concorrente Luca da Mantova che ha fatto coming out durante la sua presentazione al cospetto di Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Il giovane, ... Leggi la notizia su ilgiornale

