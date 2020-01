Allarme smog al Nord, a Torino si fermano i diesel Euro 5 (Di martedì 7 gennaio 2020) Allarme smog al Nord. A Torino si fermano i diesel Euro 5. Misure rigide anche in Veneto. Prolungata l’emergenza a Milano. MILANO – E’ Allarme smog al Nord. Le condizioni meteo degli ultimi giorni non hanno facilitato la dispersione delle sostanze nocive con i rispettivi Comuni che sono stati costretti a emettere dei provvedimenti rigidi per permettere la depurazione dell’aria. Dal Veneto alla Lombardia passando per il Piemonte. Un’emergenza che non ha risparmiato nessuno. Milano e Torino sono alle prese con un blocco del traffico che potrebbe creare diversi disagi nei prossimi giorni con un inizio dell’anno non proprio eccezionale. Allarme smog in Piemonte, le misure Non solo la Lombardia e Milano, anche il Piemonte è alle prese con l’emergenza smog. A Torino e in altre province è stato confermato il blocco per tutte le auto Euro 5 ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : Clima, allarme smog e auto ferme nelle città del Nord. Torino vieta la circolazione anche ai diesel euro 5 - Corriere : Smog, senza pioggia a Milano è allarme polveri: pronti altri divieti - NewsMondo1 : Allarme smog al Nord, a Torino si fermano i diesel Euro 5 -